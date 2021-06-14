Защитник «Далласа» Джонс объявил о завершении карьеры

Защитник «Далласа» Стивен Джонс сообщил о завершении карьеры.



Отметим, что 29-летний игрок в 2017 году получил сотрясение мозга, после которого не смог полноценно восстановиться. Последний матч защитник провёл в сезоне-2019/2020.



«Кто-то спросил меня на днях, чем я люблю заниматься для развлечения… и я не дал ему ответа, потому что у меня его не было. Я пишу этот пост, потому что устал позволять депрессии разрушать мою жизнь. Осознание того, что моя карьера подошла к концу, действительно удручает… Больше всего в хоккее мне будет не хватать вдохновения.

Итак, я решил покататься на роликах и отправиться в путешествие по стране, чтобы помочь другим людям, столкнувшимся с подобными проблемами. Попутно я буду всё показывать, чтобы поделиться полной историей, потому что знаю, каково это — быть одному. Что касается меня, я посмотрел одно видео, и оно изменило мою жизнь и заставило меня сделать эту сумасшедшую вещь. Если я смогу вдохновить даже одного человека выбраться из психологической ямы, то это будет победа. Мир и любовь», — написал Джонс в «инстаграме».



Всего за карьеру в НХЛ защитник сыграл в 167 играх, набрав 33 (15+18) очка при показателе полезности "-6".