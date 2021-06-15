Источник: «Рейнджерс» договорились с Галланом, он возглавит команду

Новым главным тренером «Нью-Йорк Рейнджерс» станет Жерар Галлан, сообщает инсайдер Ларри Брукс. По данным источника, стороны договорились о сотрудничестве.
Галлан ранее был главным тренером сборной Канады. Он привёл канадскую сборную к чемпионскому титулу на чемпионате мира, проходившем в Риге (Латвия).
Предыдущим тренером «Рейнджерс» был Дэвид Куинн. Он возглавлял команду из Нью-Йорка на протяжении трёх сезонов.
Галлан был уволен из «Голден Найтс» в январе прошлого года. Под его руководством клуб дошел до финала Кубка Стэнли в дебютном сезоне-2017/2018.
Напомним, ранее весь тренерский штаб «Нью-Йорк Рейнджерс», кроме Бенуа Аллера, был отправлен в отставку вместе с главным тренером команды Дэвидом Куинном. Клуб покинули также Дэвид Оливер, Грег Браун и Жак Мартен. Аллер является тренером вратарей «Рейнджерс». Он занимает этот пост с сезона-2005/2006.
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