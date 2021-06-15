38-летний вратарь «Нэшвилла» Ринне выиграл награду «Кинг Клэнси Трофи»

Пресс-служба НХЛ в «Твиттере» объявила, что 38-летний финский голкипер «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне стал обладателем индивидуальной награды «Кинг Клэнси Трофи» — приз, ежегодно вручаемый игроку, который является примером для партнёров на льду и вне его и принимает активное участие в общественной жизни.



На награду также претендовали нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Кёртис Гэбриэл и защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Пи Кей Суббэн.



Ринне в нынешнем сезоне сыграл 24 матча. На его счету 10 побед при 90,7% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2.84. Он провёл всю карьеру в НХЛ в составе «Предаторз». Всего на его счету 683 матча, в которых он отражал 91,7% бросков, пропуская в среднем за матч 2,43 шайбы.