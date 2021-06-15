Красивый сейв Прайса в матче против «Вегаса» в полуфинале Кубка Стэнли

В первом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс» принимает «Монреаль Канадиенс».

На первых минутах второго периода голкипер «Монреаля» Кэри Прайс совершил эффектный сейв.

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К моменту написания новости, после второго периода «Вегас» ведёт со счётом 3:1. На шайбы Ши Теодора, Алека Мартинеса и Маттиаса Янмарка голом ответил Коул Кофилд. Напомним, на предыдущей стадии турнира «Вегас» победил «Колорадо Эвеланш» со счётом 4-2 в серии, а «Монреаль» оказался сильнее «Виннипег Джетс» — 4-0.

В другом полуфинале плей-офф Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» ведёт в серии у «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 1-0.