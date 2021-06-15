«Вегас» обыграл «Монреаль» в первом матче полуфинала Кубка Стэнли
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В первом полуфинальном матче Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс» дома обыграл «Монреаль Канадиенс» со счётом 4:1 и повёл в серии плей-офф 1-0.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ши Теодор, Алек Мартинес, Маттиас Янмарк и Ник Холден. За «Канадиенс» единственный гол забил Коул Кофилд. Российский защитник Александр Романов за 15.11 на площадке заработал показатель полезности «-2».
Следующий матч серии между этими командами пройдёт 17 июня.
Напомним, на предыдущей стадии турнира «Вегас» победил «Колорадо Эвеланш» со счётом 4-2 в серии, а «Монреаль» оказался сильнее «Виннипег Джетс» — 4-0.
НХЛ - плей-офф. 1/2 финала. 1-й матч
15 июня 2021, вторник. 04:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Теодор (Макнэбб, Стивенсон) – 09:15' (5x5) 2:0 Мартинес (Теодор, Смит) – 22:18' (5x5) 2:1 Кофилд (Тоффоли, Перри) – 32:05' (5x4) 3:1 Янмарк (Так, Уайтклауд) – 32:58' (5x5) 4:1 Холден (Смит, Карлссон) – 50:06' (5x5)
В другом полуфинале Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» ведёт в серии у «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 1-0.
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