Флёри стал четвёртым голкипером в истории НХЛ, одержавшим 90 побед в матчах плей-офф

В первом полуфинальном матче Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс» дома обыграл «Монреаль Канадиенс» со счётом 4:1 и повёл в серии плей-офф 1-0.

Голкипер «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри одержал 90-ю победу в плей-офф НХЛ. Знаменитый голкипер стал четвёртым голкипером в истории лиги, кому покорилась данная отметка. Рекордсмен Национальной хоккейной лиги по количеству побед в плей-офф — Патрик Руа, у которого 151 победа. На втором месте Мартин Бродо (113), топ-3 замыкает Грант Фюр (92).

Следующий матч серии между этими командами пройдёт 17 июня. Напомним, на предыдущей стадии турнира «Вегас» победил «Колорадо Эвеланш» со счётом 4-2 в серии, а «Монреаль» оказался сильнее «Виннипег Джетс» — 4-0.