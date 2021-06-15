Флёри стал четвёртым голкипером в истории НХЛ, одержавшим 90 побед в матчах плей-офф
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В первом полуфинальном матче Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс» дома обыграл «Монреаль Канадиенс» со счётом 4:1 и повёл в серии плей-офф 1-0.
Голкипер «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри одержал 90-ю победу в плей-офф НХЛ. Знаменитый голкипер стал четвёртым голкипером в истории лиги, кому покорилась данная отметка. Рекордсмен Национальной хоккейной лиги по количеству побед в плей-офф — Патрик Руа, у которого 151 победа. На втором месте Мартин Бродо (113), топ-3 замыкает Грант Фюр (92).
Следующий матч серии между этими командами пройдёт 17 июня. Напомним, на предыдущей стадии турнира «Вегас» победил «Колорадо Эвеланш» со счётом 4-2 в серии, а «Монреаль» оказался сильнее «Виннипег Джетс» — 4-0.
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