Защитники «Вегаса» повторили достижение игроков обороны «Питтсбурга» 30-летней давности
Поделиться
В первом полуфинальном матче Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс» дома обыграл «Монреаль Канадиенс» со счётом 4:1 и повёл в серии плей-офф 1-0.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ши Теодор, Алек Мартинес, Маттиас Янмарк и Ник Холден. Среди перечисленных игроков Теодор, Мартинес и Холден являются защитниками. «Вегас» стал второй командой в истории плей-офф НХЛ, в составе которой три разных защитника отметились заброшенными шайбами в матче третьего раунда розыгрыша Кубка Стэнли.
30 лет назад подобным достижением отметились защитники «Питтсбург Пингвинз» (Ларри Мёрфи, Пол Стэнтон и Ульф Самуэльссон). Это произошло в пятом матче финала Восточной конференции плей-офф НХЛ с «Бостон Брюинз» (7:2).
Комментарии
Рекомендуем вам
- 15 июня 2021
-
08:18
-
07:50
-
07:30
-
07:25
-
07:16
-
07:00
-
06:53
-
06:49
-
06:02
-
05:12
-
04:36
-
00:23
- 14 июня 2021
-
23:35
-
23:11
-
22:50
-
22:16
-
21:49
-
21:05
-
20:09
-
19:35
-
19:22
-
19:07
-
18:20
-
17:38
-
17:08
-
17:00
-
16:28
-
16:13
-
15:56
-
15:22
-
14:58
-
14:36
-
14:15
-
13:53
-
13:31
Партнерский контент
Рекомендуем вам