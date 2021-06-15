Защитники «Вегаса» повторили достижение игроков обороны «Питтсбурга» 30-летней давности

В первом полуфинальном матче Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс» дома обыграл «Монреаль Канадиенс» со счётом 4:1 и повёл в серии плей-офф 1-0.



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ши Теодор, Алек Мартинес, Маттиас Янмарк и Ник Холден. Среди перечисленных игроков Теодор, Мартинес и Холден являются защитниками. «Вегас» стал второй командой в истории плей-офф НХЛ, в составе которой три разных защитника отметились заброшенными шайбами в матче третьего раунда розыгрыша Кубка Стэнли.

30 лет назад подобным достижением отметились защитники «Питтсбург Пингвинз» (Ларри Мёрфи, Пол Стэнтон и Ульф Самуэльссон). Это произошло в пятом матче финала Восточной конференции плей-офф НХЛ с «Бостон Брюинз» (7:2).