Тайлер Тоффоли повторил достижение Саку Койву для игроков «Монреаля» 13-летней давности

В первом полуфинальном матче Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс» дома обыграл «Монреаль Канадиенс» со счётом 4:1 и повёл в серии плей-офф 1-0.



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ши Теодор, Алек Мартинес, Маттиас Янмарк и Ник Холден. За «Канадиенс» единственный гол забил Коул Кофилд. Американский форвард отличился в большинстве, сыграв на добивании после броска Тайлера Тоффоли. Благодаря голевой передаче канадский нападающий продлил результативную серию в плей-офф до семи матчей.

Последним игроком «Монреаля» с подобным достижением в плей-офф был финский форвард Саку Койву (2008). Также по семь матчей кряду в розыгрыше Кубка Стэнли среди игроков «Канадиенс» за последние 40 лет набирали Матс Нэслунд (1984), Райан Уолтер (1987) и Бобби Смит (1989).