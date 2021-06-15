Тайлер Тоффоли повторил достижение Саку Койву для игроков «Монреаля» 13-летней давности

В первом полуфинальном матче Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс» дома обыграл «Монреаль Канадиенс» со счётом 4:1 и повёл в серии плей-офф 1-0.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ши Теодор, Алек Мартинес, Маттиас Янмарк и Ник Холден. За «Канадиенс» единственный гол забил Коул Кофилд. Американский форвард отличился в большинстве, сыграв на добивании после броска Тайлера Тоффоли. Благодаря голевой передаче канадский нападающий продлил результативную серию в плей-офф до семи матчей.
Последним игроком «Монреаля» с подобным достижением в плей-офф был финский форвард Саку Койву (2008). Также по семь матчей кряду в розыгрыше Кубка Стэнли среди игроков «Канадиенс» за последние 40 лет набирали Матс Нэслунд (1984), Райан Уолтер (1987) и Бобби Смит (1989).
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