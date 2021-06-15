Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тайлер Тоффоли повторил достижение Саку Койву для игроков «Монреаля» 13-летней давности

Тайлер Тоффоли повторил достижение Саку Койву для игроков «Монреаля» 13-летней давности
Сергей Емельянов
Комментарии

В первом полуфинальном матче Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс» дома обыграл «Монреаль Канадиенс» со счётом 4:1 и повёл в серии плей-офф 1-0.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ши Теодор, Алек Мартинес, Маттиас Янмарк и Ник Холден. За «Канадиенс» единственный гол забил Коул Кофилд. Американский форвард отличился в большинстве, сыграв на добивании после броска Тайлера Тоффоли. Благодаря голевой передаче канадский нападающий продлил результативную серию в плей-офф до семи матчей.

Последним игроком «Монреаля» с подобным достижением в плей-офф был финский форвард Саку Койву (2008). Также по семь матчей кряду в розыгрыше Кубка Стэнли среди игроков «Канадиенс» за последние 40 лет набирали Матс Нэслунд (1984), Райан Уолтер (1987) и Бобби Смит (1989).

Новость по теме
NBC Sports: Василевский – главный претендент на «Конн Смайт Трофи» после двух раундов
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021