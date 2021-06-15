Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Монреаль» прервал серию в плей-офф, в рамках которой не уступал в счёте по ходу матча

«Монреаль» прервал серию в плей-офф, в рамках которой не уступал в счёте по ходу матча
Никита Паглазов
Комментарии

«Монреаль Канадиенс» уступили в первом матче полуфинала плей-офф Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс» (1:4).

Таким образом, клуб из Монреаля не сумел побить рекорд по времени, когда команда не проигрывает в счёте во время игры в игре Кубке Стэнли. «Канадиенс» не уступали в играх плей-офф на протяжении 447 минут 8 секунд, что стало вторым результатом в истории. До матча с «Вегасом», последний раз «Канадиенс» проигрывали по ходу четвёртого матча серии с «Торонто Мэйпл Лифс» (0:4, 4-3).

Рекорд принадлежит также «Монреалю» — команда не уступала на протяжении 488 минут 38 секунд в розыгрыше Кубка Стэнли 1960 года.

Второй матч между «Канадиенс» и «Голден Найтс» состоится в четверг, 17 июня. Начало — в 4:00 мск.

Новость по теме
Тайлер Тоффоли повторил достижение Саку Койву для игроков «Монреаля» 13-летней давности
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021