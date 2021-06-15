«Монреаль» прервал серию в плей-офф, в рамках которой не уступал в счёте по ходу матча

«Монреаль Канадиенс» уступили в первом матче полуфинала плей-офф Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс» (1:4).



Таким образом, клуб из Монреаля не сумел побить рекорд по времени, когда команда не проигрывает в счёте во время игры в игре Кубке Стэнли. «Канадиенс» не уступали в играх плей-офф на протяжении 447 минут 8 секунд, что стало вторым результатом в истории. До матча с «Вегасом», последний раз «Канадиенс» проигрывали по ходу четвёртого матча серии с «Торонто Мэйпл Лифс» (0:4, 4-3).



Рекорд принадлежит также «Монреалю» — команда не уступала на протяжении 488 минут 38 секунд в розыгрыше Кубка Стэнли 1960 года.



Второй матч между «Канадиенс» и «Голден Найтс» состоится в четверг, 17 июня. Начало — в 4:00 мск.

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