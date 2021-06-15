Холден: когда пользу приносят ребята, не являющиеся главным оружием, ты будешь побеждать

Защитник «Вегас Голден Найтс» Ник Холден, ставший автором забитой шайбы в первой игре полуфинала плей-офф Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» (4:1), подвёл итоги матча.



«Чтобы далеко зайти в плей-офф, нужны результативные действия от всех игроков. Если пользу приносят ребята, не являющиеся главным оружием, ты будешь выигрывать», — цитирует Холдена официальный сайт НХЛ.



34-летний Холден стал первым защитником в истории «Вегаса», которому удалось отличиться в двух матчах кряду в плей-офф НХЛ. Ранее канадский защитник поразил ворота «Колорадо Эвеланш» в шестом матче второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли.



В регулярном чемпионате защитник провёл 17 матчей, в которых отметился всего двумя результативными передачами при отсутствии заброшенных шайб. В конце марта «Вегас» выставлял Ника на драфт отказов, однако хоккеиста оттуда не забрали.



Второй матч между «Вегасом» и «Тампой» состоится 17 июня. Начало — в 4:00 мск.