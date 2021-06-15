Плющев: жду откровений о России от дорогих иностранцев. Может, Хартли уже сел за перо

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о прошедшей церемонии подведения итогов сезона в КХЛ.



«Слава Богу, что удалось провести этот сезон, хотя — если помните — на стыке лета и осени звучало много панических заявлений. Но при этом в хоккейном плане похвастаться нечем — играем в старомодный, оборонительный хоккей, в клубах текучка кадров, даже из команд-финалистов — »Авангарда" и ЦСКА — мастера разбегаются, что-то их не устраивает. Впрочем это тема отдельного и грустного разговора.



Если говорить о церемонии, то, подозреваю, хоккейным людям, сидевшим в зале, не раз приходилось краснеть. Обидно за легенд — Валерия Каменского и Александра Якушева, за нашу хоккейную державу. Когда ведущие коверкали фамилию одного и ошибались с именем другого, я вспомнил недавнюю историю из футбольной сборной России. В ее расположение пригласили певца Филиппа Киркорова, и он рассмешил всех, перепутав бразильского футболиста с российским.



Вот только в футболе мероприятие было неофициальным и там — судя по матчу Россия — Бельгия — перепутать можно любого футболиста, они у нас все примерно одинаковые. А вот в хоккее, в виде спорта, который в стране — на витрине, церемония была официальной, и ведущие не имели никакого права сесть в лужу.



Вот скажите, ну кто догадался выбрать актера Деревянко? Не так давно этот парень вляпался в историю с поддержкой нашего известного оппозиционера, потом вроде бы от нее отрёкся. Деревянко под пятьдесят, — и если ты действительно патриот своей страны, то Александра Сергеевича Якушева, несмотря на всю его природную скромность, обязан знать. Не Навального — а Якушева!



Ещё большая проблема — легионеры. Парад их неявок за призами не нужно сваливать на пандемию, у нас ситуация даже менее проблемная, чем в Европе. Такое неуважение к себе, к клубам, к корпорации прощать нельзя. Изучайте свои контракты — там все написано!



Будут ли наказания? Сильно сомневаюсь. Более вероятно то, что через какое-то время нас ждут новые откровения в прессе от наших дорогих иностранцев — о том, какое у нас в России дикое поле, как они наступали на горло своей песне и, мучаясь, все невзгоды терпели. Не удивлюсь, если через несколько лет будем читать эффектные книги воспоминаний о России — в исполнении нынешних прогульщиков. Кто знает, может, Боб Хартли уже сел за перо...", — приводит слова Плющева Russia-hockey.