«Металлург» представил план подготовки команды к сезону

Магнитогорский «Металлург» на официальном сайте представил план предсезонной подготовки команды к сезону Континентальной хоккейной лиги.



С 1 по 11 июля запланирован тренировочный лагерь развития для молодых игроков.



12 — 14 июля – медицинское обследование хоккеистов команды мастеров.



15 июля – сбор команды и начало тренировок на льду и спортзале.



23 июля – «Металлург» отправится в Минск, где продолжит тренировочные сборы.



6 августа – продолжение сборов в Магнитогорске.



С 9 по 13 августа в Магнитогорске состоится традиционный, юбилейный Мемориал Ромазана, в котором помимо «Металлурга» примут участие казанский «Ак Барс», новосибирская «Сибирь», а также «Нефтехимик» из Нижнекамска и «Амур» из Хабаровска.



С 18 по 22 августа «Металлург» примет участие в турнире Кубок чемпионов, который пройдёт в столице Татарстана. Соперниками «Магнитки» в этом году станут «Ак Барс», СКА, и «Салават Юлаев».



28 августа в Уфе «Металлург» сыграет товарищеский матч с «Салаватом Юлаевым».

Новость по теме «Магнитка» договорилась о контракте с форвардом системы «Питтсбурга»