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«Металлург» представил план подготовки команды к сезону

«Металлург» представил план подготовки команды к сезону
Никита Паглазов
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Магнитогорский «Металлург» на официальном сайте представил план предсезонной подготовки команды к сезону Континентальной хоккейной лиги.

С 1 по 11 июля запланирован тренировочный лагерь развития для молодых игроков.

12 — 14 июля – медицинское обследование хоккеистов команды мастеров.

15 июля – сбор команды и начало тренировок на льду и спортзале.

23 июля – «Металлург» отправится в Минск, где продолжит тренировочные сборы.

6 августа – продолжение сборов в Магнитогорске.

С 9 по 13 августа в Магнитогорске состоится традиционный, юбилейный Мемориал Ромазана, в котором помимо «Металлурга» примут участие казанский «Ак Барс», новосибирская «Сибирь», а также «Нефтехимик» из Нижнекамска и «Амур» из Хабаровска.

С 18 по 22 августа «Металлург» примет участие в турнире Кубок чемпионов, который пройдёт в столице Татарстана. Соперниками «Магнитки» в этом году станут «Ак Барс», СКА, и «Салават Юлаев».

28 августа в Уфе «Металлург» сыграет товарищеский матч с «Салаватом Юлаевым».

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