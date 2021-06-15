Дебур: мы обсуждали, что «Монреалю» будет неудобно догонять. Первый гол получился важным
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Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Питер Дебур прокомментировал итоги первого матча полуфинала Кубка Стэнли с «Монреалем» (4:1).
«Мы обсуждали, что им будет неудобно догонять. Они уже давно этого не делали. Первый гол получился для нас очень важным и был забит в нужное время. Особенно с учетом того, как мы играли в первом периоде. Эта шайба дала нам небольшую возможность сделать глубокий вдох, собраться и найти свою игру.
Спасибо Флёри, который был нашим лучшим игроком и дал нам шанс набрать обороты, а уже потом мне очень понравилось, как мы в целом играли во втором и третьем периодах.
Мы рассчитывали, что защитники будут приносить пользу в атаке. Это часть нашего стиля», — приводит слова Дебура официальный сайт НХЛ.
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