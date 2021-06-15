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Флёри: защитники «Вегаса» великолепны весь сезон

Флёри: защитники «Вегаса» великолепны весь сезон
Никита Паглазов
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Голкипер «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри поделился мнением о защите команды, а также о силе нападения «Монреаль Канадиенс».

«Весь последний матч, все прошедшие серии, весь сезон наши защитники были великолепны, не позволяя наносить много бросков и помогая мне сохранять ворота в неприкосновенности. Это важнейшая часть игры.

«Монреаль» забрасывает много шайб, у них много игроков, которые могут доставить нам неудобства. Они хороши в этом», — приводит слова Флёри официальный сайт НХЛ.

Напомним, «Голден Найтс» обыграли «Канадиенс» в первом матче полуфинальной серии плей-офф Кубка Стэнли со счётом 4:1. Флёри одержал 90-ю победу в плей-офф НХЛ. Он стал четвёртым голкипером в истории лиги, которому покорилась данная отметка.

Следующая игра состоится в четверг, 17 июня. Начало матча — в 4:00 по московскому времени.

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