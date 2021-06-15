Фрэттин заключил соглашение с «Барысом» сроком на один сезон

Канадский нападающий Мэттью Фрэттин продолжит выступать за «Барыс».



Как сообщает официальный сайт клуба, форвард подписал одностороннее соглашение сроком на один сезон (до 30 апреля 2022 года).



Фрэттин выступал в составе «Барыса» с 2017 по 2019 год, затем перейдя в «Ак Барс» и вернувшись в клуб из Нур-Султана в 2020 году. Всего Фрэттин сыграл за «Барыс» в 161 матче и набрал 109 (49+60) очков. В прошедшем сезоне 33-летний форвард сыграл 55 матчей и записал в свой актив 30 (12+18) результативных баллов при показателе полезности "+9".



Фрэттин выступал за различные клубы Национальной хоккейной лиги: «Торонто Мейпл Лифс» (2011-2013, 2014-2016), «Лос-Анджелес Кингз» (2013-2014) и «Коламбус Блю Джекетс» (2014).