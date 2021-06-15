Фрэттин заключил соглашение с «Барысом» сроком на один сезон
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Канадский нападающий Мэттью Фрэттин продолжит выступать за «Барыс».
Как сообщает официальный сайт клуба, форвард подписал одностороннее соглашение сроком на один сезон (до 30 апреля 2022 года).
Фрэттин выступал в составе «Барыса» с 2017 по 2019 год, затем перейдя в «Ак Барс» и вернувшись в клуб из Нур-Султана в 2020 году. Всего Фрэттин сыграл за «Барыс» в 161 матче и набрал 109 (49+60) очков. В прошедшем сезоне 33-летний форвард сыграл 55 матчей и записал в свой актив 30 (12+18) результативных баллов при показателе полезности "+9".
Фрэттин выступал за различные клубы Национальной хоккейной лиги: «Торонто Мейпл Лифс» (2011-2013, 2014-2016), «Лос-Анджелес Кингз» (2013-2014) и «Коламбус Блю Джекетс» (2014).
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