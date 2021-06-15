«Металлург» подтвердил переход двух канадских нападающих

Магнитогорский «Металлург» пополнил ряды двумя канадскими форвардами — Джошем Карри и Филиппом Майе.
«Магнитка» ранее сообщала, что достигла договорённости о заключении контрактов. Теперь же говорится о полноценных соглашениях сроком на один год.
В сезоне-2018/2019 Карри привлекался в основную команду «Эдмонтон Ойлерз», где провёл 21 игру и набрал 5 очков (2+3). В минувшем сезоне он перешёл в систему «Питтсбург Пингвинз» и сыграл за команду Национальной хоккейной лиге одну игру. В фарм-клубе «Уилкс-Барре», выступающем в Американской хоккейной лиге, форвард провёл 24 матча и набрал 23 очка: забросил 10 шайб и отдал 13 результативных передач.
Майе в прошедшем сезоне сыграл два матча в Национальной хоккейной лиге за основную команду «Кэпиталз» и провёл 16 игр за фарм-клуб «Хёрши Беарс», выступающий в Американской хоккейной лиге. В 16 матчах форвард набрал 21 очко: забросил шесть шайб и отдал 15 результативных передач.
Этот сезон стал вторым для Майе в системе «Вашингтона». В прошлом чемпионате хоккеист провёл 61 матч и набрал 44 очка (17+27).
Напомним, что по итогам регулярного сезона КХЛ-2020/2021 «Металлург» занял третье место в таблице Восточной конференции. В плей-офф «Магнитка» уступила во втором раунде омскому «Авангарду».
- 15 июня 2021
-
14:39
-
14:12
-
13:48
-
13:35
-
13:05
-
12:38
-
12:04
-
11:50
-
11:19
-
11:01
-
10:55
-
10:35
-
10:09
-
10:02
-
09:33
-
09:06
-
08:40
-
08:18
-
07:50
-
07:30
-
07:25
-
07:16
-
07:00
-
06:53
-
06:49
-
06:02
-
05:12
-
04:36
-
00:23
- 14 июня 2021
-
23:35
-
23:11
-
22:50
-
22:16
-
21:49
-
21:05