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«Металлург» подтвердил переход двух канадских нападающих

«Металлург» подтвердил переход двух канадских нападающих
Никита Паглазов
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Магнитогорский «Металлург» пополнил ряды двумя канадскими форвардами — Джошем Карри и Филиппом Майе.

«Магнитка» ранее сообщала, что достигла договорённости о заключении контрактов. Теперь же говорится о полноценных соглашениях сроком на один год.

В сезоне-2018/2019 Карри привлекался в основную команду «Эдмонтон Ойлерз», где провёл 21 игру и набрал 5 очков (2+3). В минувшем сезоне он перешёл в систему «Питтсбург Пингвинз» и сыграл за команду Национальной хоккейной лиге одну игру. В фарм-клубе «Уилкс-Барре», выступающем в Американской хоккейной лиге, форвард провёл 24 матча и набрал 23 очка: забросил 10 шайб и отдал 13 результативных передач.

Майе в прошедшем сезоне сыграл два матча в Национальной хоккейной лиге за основную команду «Кэпиталз» и провёл 16 игр за фарм-клуб «Хёрши Беарс», выступающий в Американской хоккейной лиге. В 16 матчах форвард набрал 21 очко: забросил шесть шайб и отдал 15 результативных передач.

Этот сезон стал вторым для Майе в системе «Вашингтона». В прошлом чемпионате хоккеист провёл 61 матч и набрал 44 очка (17+27).

Напомним, что по итогам регулярного сезона КХЛ-2020/2021 «Металлург» занял третье место в таблице Восточной конференции. В плей-офф «Магнитка» уступила во втором раунде омскому «Авангарду».

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