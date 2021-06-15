«Оттава» сообщила о подписании контракта с юным финским голкипером

«Оттава» объявила о подписании контракта с голкипером Леэви Мерилайненом. Как сообщает официальный сайт клуба, с игроком заключено соглашение начального уровня сроком на 3 года.

«Леэви добился значительных успехов в своём развитии, показывая хорошую игру в «Кярпяте». Он играет очень уверенно, имея собственный стиль, и находится на правильном пути к постоянному совершенствованию. Также мы надеемся увидеть его выступающим за Финляндию на следующем молодёжном чемпионате мира», — заявил генеральный менеджер «Оттавы» Пьер Дорион.



В сезоне-2020/2021 голкипер выступал за молодёжную команду «Кярпята». Он сыграл 24 матча, в которых одержал 21 победу, отражая 92,8% бросков при коэффициенте надёжности 1,71.



Мерилайнен был выбран «Сенаторз» в третьем раунде на драфте НХЛ 2020 года под общим 71-м номером.