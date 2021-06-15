Стэмкос: все понимают, что «Тампу» ждёт чрезвычайно упорная серия

Нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос поделился мнением о поражении от «Нью-Йорк Айлендерс» в первом матче полуфинала Кубка Стэнли.

«Мы должны играть в более терпеливый хоккей. Гол Барзэла? В том эпизоде я попытался исполнить нечто, и вы видите, к чему это привело. Такие эпизоды решают исход матчей. Я обязан был в той ситуации сыграть надёжнее.

Такие матчи напоминают, какими мы должны быть терпеливыми. Один отскок, одна ошибка могут стоить матча. Мы знали, что будет очень тяжело. Мы в этой позиции уже оказывались, так что никакой паники в нашей раздевалке нет. Но все понимают, что нас ждёт чрезвычайно упорная серия», – цитирует Стэмкоса официальный сайт НХЛ.

Напомним, в первом полуфинальном матче плей-офф НХЛ «Тампа» уступила «Айлендерс» со счётом 1:2.