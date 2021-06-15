Хохлачёв: планировал взять Кубок Гагарина, но пока не придумал, что делать в этот день

Воспитанник «Спартака» Александр Хохлачёв дал первое интервью после возвращение в клуб, где рассказал о победе в Кубке Гагарина, а также ответил на вопрос, насколько тяжело было играть 80 матчей в сезоне.

«У нашей команды была цель, мы к ней шли шаг за шагом. Получился трудный плей-офф, но чем дальше проходишь, тем меньше думаешь об усталости. Во время финала я вообще не обращал внимания на физические кондиции. Просто хотел принести пользу команде, как и все остальные. В тот момент нужно было отдавать всё, что есть. Но надо сказать, что мы изначально были хорошо готовы физически, мы ни в одной игре «не проседали». В итоге нам удалось завоевать кубок.



Опустошение после победы? Трудно сказать. Когда выигрываешь, всё переносится гораздо легче. Мы просто радовались победе.



Лучший показатель полезности в «Авангарде»? Да, мне говорили про это. Старался приносить пользу команде. Понятно, что без партнёров ничего бы не было. У нас сложился отличный коллектив.



Здорово, что так удачно всё сложилось и мы выиграли. Хартли заразил нас общей целью, он сильный тренер, о работе с которым остались только положительные эмоции. Всегда приятно, когда побеждаешь.



Планировал взять Кубок Гагарина на день, но пока не придумал, что конкретно сделать в этот день. Надо будет посмотреть по графику, когда можно будет кубок получить в своё распоряжение, а потом что-то решу», – цитирует Хохлачёва официальный сайт красно-белых.