Тротц: когда мы с генменеджером пришли в «Айлендерс», цель была создать надёжный фундамент

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц рассказал о цели, которую он поставил, когда только пришёл в клуб, а также рассказал, какими методами он её достигает.

«Когда мы с Лу Ламорелло пришли в клуб, то нашей целью было создать надёжный фундамент. Такой, который позволит попадать в плей-офф не один год из пяти, а постоянно. Один из важнейших шагов в этом направлении – кадровая работа, подбор и воспитание игроков, которые ответственно подходят к каждой детали.



Игрок может иметь отличное катание, он может блестяще обращаться с шайбой, но для меня главное качество, которое определяет уровень мастерства, – это умение принимать быстрые и правильные решения. Мы внимательно смотрим на сочетаемость наших защитников друг с другом, а также с нападающими. Кому-то стараемся выделять минуты посложнее, кому-то полегче. Цель этого – получить максимальную отдачу от каждого из ребят», – цитирует Тротца официальный сайт НХЛ на русском языке.