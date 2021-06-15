Тротц: когда мы с генменеджером пришли в «Айлендерс», цель была создать надёжный фундамент

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц рассказал о цели, которую он поставил, когда только пришёл в клуб, а также рассказал, какими методами он её достигает.
«Когда мы с Лу Ламорелло пришли в клуб, то нашей целью было создать надёжный фундамент. Такой, который позволит попадать в плей-офф не один год из пяти, а постоянно. Один из важнейших шагов в этом направлении – кадровая работа, подбор и воспитание игроков, которые ответственно подходят к каждой детали.
Игрок может иметь отличное катание, он может блестяще обращаться с шайбой, но для меня главное качество, которое определяет уровень мастерства, – это умение принимать быстрые и правильные решения. Мы внимательно смотрим на сочетаемость наших защитников друг с другом, а также с нападающими. Кому-то стараемся выделять минуты посложнее, кому-то полегче. Цель этого – получить максимальную отдачу от каждого из ребят», – цитирует Тротца официальный сайт НХЛ на русском языке.
- 15 июня 2021
-
17:42
-
17:31
-
17:19
-
17:09
-
15:55
-
15:04
-
14:39
-
14:12
-
13:48
-
13:35
-
13:05
-
12:38
-
12:04
-
11:50
-
11:19
-
11:01
-
10:55
-
10:35
-
10:09
-
10:02
-
09:33
-
09:06
-
08:40
-
08:18
-
07:50
-
07:30
-
07:25
-
07:16
-
07:00
-
06:53
-
06:49
-
06:02
-
05:12
-
04:36
-
00:23