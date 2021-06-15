«Нефтехимик» заключил контракт с белорусским защитником Геращенко

«Нефтехимик» подписал двусторонний контракт с защитником Андреем Геращенко, сообщает официальный сайт КХЛ. Соглашение рассчитано на один год.

В прошедшем сезоне хоккеист выступал за «Динамо-Молодечно» в чемпионате Беларуси. В регулярном чемпионате на счету защитника 45 матчей, в которых он набрал 19 очков: забросил пять шайб и отдал 14 результативных передач. В плей-офф у хоккеиста два очка (1+1) в шести встречах.

«Динамо-Молодечно» вышло в плей-офф белорусской Экстралиги, где уступило во втором раунде жлобинскому «Металлургу».

Ранее Геращенко выступал за «Локо», «Русских Витязей», МХК «Динамо» Москва, клуб «Лида», «Буран», а также минскую «Юность».

Также хоккеист привлекался к играм за национальную сборную Беларуси.