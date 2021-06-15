Магнус Хелльберг подписал контракт с «Сочи»
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Голкипер Магнус Хелльберг подписал контракт с «Сочи», сообщает официальный сайт клуба.
Хелльберг выступает в Континентальной хоккейной лиге с сезона-2017/2018. Один год голкипер поиграл за китайский «Куньлунь Ред Стар», после чего перешёл в санкт-петербургский СКА, где за три сезона сыграл 103 матча в КХЛ.
В прошедшем сезоне голкипер провёл 21 матч в регулярном чемпионате и оформил два шат-аута, в плей-офф на его счету два сухих матча из 10.
На драфте НХЛ-2011 года Хелльберг был задрафтован «Нэшвилл Предаторз» во втором раунде под общим 38 номером.
В минувшем сезоне СКА вместе с Хелльбергом занял второе место в таблице Западной конференции и вышел в плей-офф, где уступил в полуфинале Кубка Гагарина московскому ЦСКА.
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