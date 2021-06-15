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СКА объявил о подписании контракта с Юханссоном

СКА объявил о подписании контракта с Юханссоном
Георгий Горностаев
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33-летний бывший вратарь ЦСКА Ларс Юханссон подписал однолетнее соглашение со СКА, сообщает официальный сайт петербуржцев. Напомним в конце мая «Чемпионат» первым сообщал об этом переходе.

В завершившемся сезоне Юханссон принял участие в 24 встречах регулярного чемпионата КХЛ, в которых одержал 19 побед. В среднем за матч швед отражал 93,2% бросков при коэффициенте надёжности 1.59. В 14 матчах в плей-офф Юханссон одержал девять побед при 95,2% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 1.20. Он выступал за ЦСКА с сезона-2017/2018.

Напомним, ранее «Сочи» объявил о подписании контракта с экс-голкипером СКА Магнусом Хелльбергом.

В прошедшем сезоне КХЛ СКА занял второе место в таблице Западного дивизиона и вышел в плей-офф, где в полуфинале уступил московскому ЦСКА.

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