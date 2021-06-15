Защитник «Далласа» Хэнли перенёс операцию

Защитник «Даллас Старз» Джоэл Хэнли перенес успешную операцию по восстановлению мышц пресса и поясницы, сообщает официальный «Твиттер» «Далласа».



Сообщается, что хоккеист полностью успеет восстановиться к началу сезона-2021/2022.



В минувшем сезоне Национальной хоккейной лиги Хэнли провёл 35 матчей и отдал в них восемь результативных передач. Его показатель полезности по итогам сезона «+6».

Напомним, что по итогам регулярного сезона НХЛ «Даллас» завершил на пятом месте в таблице Центрального дивизиона, набрав 60 очков в 56 играх. По окончании регулярно «Старз» не вышли в плей-офф.

Хэнли выступает за «Даллас» с сезона 2018/2019. Ранее защитник выступал в НХЛ за «Монреаль Канадиенс» и «Аризону Койотс».