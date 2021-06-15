Ягр — о Галлане: честный тренер, который понравится звёздам «Рейнджерс»

Бывший нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Яромир Ягр поделился мнением о назначении на пост главного тренера команды Жерара Галлана, под руководством которого чешский форвард играл за «Флориду Пантерз».
«Он жёсткий, но дружелюбный тренер, и он честен с игроками. На мой взгляд, именно так тренер должен вести себя в отношении главных игроков команды. Вы не можете угрожать им, что отправите их в нижние звенья и урежете им игровое время. Это не сработает. Вы должны быть честны к вашим лучшим игрокам и выстраивать с ними доверительные взаимоотношения.
Вы должны быть жёсткими, но вы должны создать такую атмосферу, чтобы игроки хотели играть за вас и делали больше. Вот как я это вижу. И так он ведёт себя не только с лучшими игроками, но и со всеми, кто находится в команде. Это будет хорошо для игроков, и звёздным хоккеистам «Рейнджерс» это понравится, потому что он знает, как нужно к ним относиться.
Причина этого в том, что он сам был очень хорошим игроком. Он был звездой в НХЛ, играя с таким хоккеистом, как Стив Айзерман в «Детройте». Он знает, что нужно звёздам. Никто не сможет вам это объяснить. Это то, что вы должны почувствовать сами. Это то, что вы должны знать. Вам нужен личный опыт. И это большое преимущество», – цитирует Ягра New York Post.
- 15 июня 2021
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