Экс-игрок «Торпедо» и минского «Динамо» Дрю Шор завершил карьеру

Экс-игрок «Торпедо» и минского «Динамо» Дрю Шор в «Инстаграме» объявил о завершении карьеры.

«Спасибо моим родителям за то, что позволили мне осуществить свои мечты. Без них ничего не было бы возможно. Спасибо моим братьям за то, что всегда подталкивали меня. Тренировки и совместные игры в течение последних 27 лет помогли нам создать связь, которая никогда не будет разорвана. Спасибо моей жене за то, что всегда поддерживала меня. Она так многим пожертвовала, чтобы помочь мне осуществить мои мечты, и за это я ей бесконечно благодарен. Я даже не могу сосчитать, сколько раз я просил её переехать, будучи матерью-одиночкой в течение нескольких месяцев подряд, и терпеть мои перепады настроения во время длительных засух.

Спасибо моим дочерям за то, что вдохновили меня стать не только лучшим игроком, но и, что более важно, лучшим человеком.



После девяти сезонов я решил уйти из профессионального хоккея. Игра в хоккей захватила меня, я поездил по всему миру и позволил завязать дружбу, которая продлится всю жизнь. Мне посчастливилось иметь так много замечательных товарищей по команде, и я определённо буду скучать по раздевалке. Я также хочу поблагодарить весь вспомогательный персонал и всех тренеров, точнее большинство из них.



В моей карьере было много взлётов и падений. Были времена крайней радости, разочарования и всего, что было между ними. Оглядываясь назад, я благодарен за всё это, потому что это сделало меня тем, кто я есть сегодня. Я с нетерпением жду возможности использовать свой опыт, чтобы представить лучшее, чему я научился.



Я очень рад присоединиться к дивизиону Wasserman. Следуйте за моим новым путешествием», – написал Шор.