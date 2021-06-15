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Стоун: «Монреаль» хорошо начал, но пара спасений Флёри позволили снизить давление

Стоун: «Монреаль» хорошо начал, но пара спасений Флёри позволили снизить давление
Георгий Горностаев
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Нападающий «Вегас Голден Найтс» Марк Стоун прокомментировал победу над «Монреаль Канадиенс» в первом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли (4:1).

«Они очень сильно начали, а мы в первые 10-15 минут действовали не лучшим образом.

Но пара отличных спасений Флёри позволили снизить давление», – цитирует Стоуна официальный сайт Национальной хоккейной лиги на русском языке.

В первом полуфинальном матче Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс» дома обыграл «Монреаль Канадиенс» со счётом 4:1 и повёл в серии плей-офф 1-0.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ши Теодор, Алек Мартинес, Маттиас Янмарк и Ник Холден. За «Канадиенс» единственный гол забил Коул Кофилд.

Следующая встреча команд состоится 17 июня в 4:00 мск.

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