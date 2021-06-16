Форвард «Филадельфии» Линдблом, победивший рак, стал обладателем «Билл Мастертон Трофи»

24-летний шведский нападающий «Филадельфии Флайерз» Оскар Линдблом стал победителем в номинации на «Билл Мастертон Трофи», сообщает североамериканский журналист Фрэнк Серавалли в «Твиттере».



На награду также претендовали защитник «Миннесоты Уайлд» Мэтт Дамба и форвард «Сан-Хосе Шаркс» Патрик Марло.



24-летний Линдблом в этом сезоне впервые вышел на лёд с 7 декабря 2019 года. В декабре 2019 года у Оскара Линдблома была диагностирована саркома Юинга — разновидность рака, поражающая костные ткани. Он лечился восемь месяцев и смог победить болезнь. В минувшей регулярке форвард принял участие в 50 встречах, в которых набрал 14 (8+6) очков при показателе полезности «-9».



«Билл Мастертон Трофи» — награда, ежегодно вручаемая хоккеисту Национальной хоккейной лиги, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею.