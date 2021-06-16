Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Филадельфии» Линдблом, победивший рак, стал обладателем «Билл Мастертон Трофи»

Форвард «Филадельфии» Линдблом, победивший рак, стал обладателем «Билл Мастертон Трофи»
Вячеслав Моренко
Комментарии

24-летний шведский нападающий «Филадельфии Флайерз» Оскар Линдблом стал победителем в номинации на «Билл Мастертон Трофи», сообщает североамериканский журналист Фрэнк Серавалли в «Твиттере».

На награду также претендовали защитник «Миннесоты Уайлд» Мэтт Дамба и форвард «Сан-Хосе Шаркс» Патрик Марло.

24-летний Линдблом в этом сезоне впервые вышел на лёд с 7 декабря 2019 года. В декабре 2019 года у Оскара Линдблома была диагностирована саркома Юинга — разновидность рака, поражающая костные ткани. Он лечился восемь месяцев и смог победить болезнь. В минувшей регулярке форвард принял участие в 50 встречах, в которых набрал 14 (8+6) очков при показателе полезности «-9».

«Билл Мастертон Трофи» — награда, ежегодно вручаемая хоккеисту Национальной хоккейной лиги, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею.

Новость по теме
Дамба, Линдблом и Марло — номинанты на «Билл Мастертон Трофи»
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021