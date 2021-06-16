Сорокин заменил Варламова в первом периоде игры «Тампа» — «Айлендерс» из-за повреждения

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» в эти минуты проходит вторая встреча полуфинала Кубка Стэнли между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Айлендерс». После 1-го периода, счёт в матче равный – 1:1.

На 14-й минуте матча российский голкипер «Айлендерс» Семён Варламов получил повреждение в результате столкновения с форвардом «Тампы» Брейденом Пойнтом. Судьи наказали форварда «молний» малым штрафом за блокировку, который спустя 20 секунд реализовал нападающий «Айлендерс» Брок Нельсон. Сам же Варламов покинул лёд для проверки на получение возможного сотрясения медицинским штабом, его заменил соотечественник Илья Сорокин.

Однако в начале второго периода Варламов всё же вернулся в ворота «Айлендерс», за время его отсутствия Сорокину удалось отразить шесть бросков.

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Варламов проводит свой девятый матч в текущем розыгрыше Кубка Стэнли, при нём «островитяне» одержали пять побед. Семён имеет 93% отражённых бросков при коэффициенте надёжности 2,43.