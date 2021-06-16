Кучеров 19-й раз сделал 2 передачи в плей-офф. Это третье место среди действующих игроков

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» в эти минуты проходит вторая встреча полуфинала Кубка Стэнли между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Айлендерс». Завершился 2-й период, в счёте ведут хозяева – 2:1.

В этом матче форвард «Тампы» Никита Кучеров отметился ассистентским дублем. Это уже 19-й матч Кучерова в Кубке Стэнли, в котором он отдаёт, как минимум, две голевые передачи. По этому показателю, из действующих игроков, он уступает лишь Сидни Кросби из «Питтсбург Пингвинз» (29) и его одноклубнику Евгению Малкину (24).

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Таким образом, Кучеров набрал уже 21 (5+16) очко в текущем розыгрыше плей-офф НХЛ, заработав показатель полезности «+1» при 14 минутах штрафного времени.