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«Тампа» победила «Айлендерс» и сравнялась в полуфинальной серии, у Кучерова 3 ассиста

«Тампа» победила «Айлендерс» и сравнялась в полуфинальной серии, у Кучерова 3 ассиста
Кирилл Горбачинский
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Во втором матче полуфинала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 4:2 и сравнялась в серии – 1-1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брейден Пойнт, Ондржей Палат, Ян Рутта и Виктор Хедман. Российский форвард Никита Кучеров за 19.03 на площадке сделал три результативные передачи, дважды бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+2». Вратарь Андрей Василевский совершил 24 сейва из 26 бросков. Защитник Михаил Сергачёв за 20.33 на льду два раза бросил по воротам, его показатель полезности составил «+1».

За «Айлендерс» голы забили Брок Нельсон и Мэтью Барзал. Российский голкипер Семён Варламов за 50.46 на площадке сделал 23 сейва из 27 брсоков. Другой вратарь Илья Сорокин за 6.50 совершил шесть сейвов из шести бросков.

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НХЛ - плей-офф. 1/2 финала. 2-й матч
16 июня 2021, среда. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 2
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Пойнт (Кучеров, Савар) – 08:58' (5x5)   1:1 Нельсон – 13:30' (5x4)   2:1 Палат (Кучеров, Хедман) – 33:15' (5x5)   3:1 Рутта (Гудроу, Коулман) – 42:16' (5x5)   4:1 Хедман (Кучеров, Стэмкос) – 49:18' (5x5)   4:2 Барзал (Эберле, Ледди) – 56:44' (5x5)

Третий матч полуфинальной серии пройдёт 18 июня.

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