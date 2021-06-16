Тротц объяснил вынужденную замену Варламова после его столкновения с Пойнтом

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц после поражения во втором матче серии третьего раунда плей-офф НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:4, 1-1) прокомментировал замену Семёна Варламова в первом периоде встречи.

«Варламов был в порядке и собирался вернуться в ворота, но раздался от звонок от департамента безопасности игроков НХЛ. Нам сказали, что он должен пройти проверку», — приводит слова Тротца журналист Эндрю Гросс.

На 14-й минуте матча российский голкипер «Айлендерс» получил повреждение в результате столкновения с форвардом «Тампы» Брейденом Пойнтом. Судьи наказали форварда «молний» малым штрафом за блокировку, который спустя 20 секунд реализовал нападающий «Айлендерс» Брок Нельсон. Сам же Варламов покинул лёд для проверки на получение возможного сотрясения медицинским штабом, его заменил соотечественник Илья Сорокин. Однако в начале второго периода Варламов всё же вернулся в ворота «Айлендерс», за время его отсутствия Сорокину удалось отразить шесть бросков.