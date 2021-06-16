Тротц — о голе Палата: ребята, вы знаете, что на льду было слишком много игроков «Тампы»

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц после поражения во втором матче серии третьего раунда плей-офф НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:4, 1-1) прокомментировал гол нападающего «молний» Ондржея Палата.
«Ребята, вы знаете, что на льду было слишком много игроков «Тампы». Их было семь человек. Я разочарован», — приводит слова Тротца журналист Эндрю Гросс.
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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брейден Пойнт, Ондржей Палат, Ян Рутта и Виктор Хедман. Российский форвард Никита Кучеров за 19.03 на площадке сделал три результативные передачи, дважды бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+2».
Третье результативное действие в матче стало для Кучерова 117-м набранным очком за карьеру в плей-офф НХЛ, что является четвёртым результатом в истории среди россиян. Форвард «молний» повторил результат знаменитого защитника Сергея Зубова.
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