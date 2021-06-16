Рутта забил первый гол с 15 декабря 2019 года. Его шайба в ворота Варламова стала победной
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Во втором матче полуфинала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 4:2 и сравнялась в серии – 1-1.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брейден Пойнт, Ондржей Палат, Ян Рутта и Виктор Хедман. Для чешского защитника «молний» заброшенная шайба стала первой за карьеру в плей-офф НХЛ. В общей сложности 30-летний чех отличился впервые с 15 декабря 2019 года, когда он забил в матче регулярного чемпионата с «Вашингтон Кэпиталз» (2:5). Сегодня Рутта забросил третью шайбу своей команды в матче, пробив Семёна Варламова броском от синей линии. Этот гол оказался победным в матче.
Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео гола «Айлендерс» можно на сайте «Яндекс.Эфир».
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