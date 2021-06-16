Никита Кучеров установил новый рекорд в истории «Тампы» в розыгрышах Кубка Стэнли

Во втором матче полуфинала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 4:2 и сравнялась в серии – 1-1.



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брейден Пойнт, Ондржей Палат, Ян Рутта и Виктор Хедман. Российский форвард Никита Кучеров за 19.03 на площадке сделал три результативные передачи, дважды бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+2».

Первое результативное действие в матче позволило Кучерову покорить отметку в 20 очков в нынешнем плей-офф. Для достижения данного рубежа Никите потребовалось провести всего 13 матчей, что является лучшим результатом в истории «Тампы» в розыгрышах Кубка Стэнли. Кучеров установил клубный рекорд по минимальному количеству матчей, которое потребовалось провести игроку, чтобы набрать 20 очков в одном плей-офф. Всего на счету Никиты уже 22 (5+17) очка в 13 встречах.