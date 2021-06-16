Брок Нельсон вышел на 10-е место в истории «Айлендерс» по голам в плей-офф НХЛ

Во втором матче полуфинала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 4:2 и сравнялась в серии – 1-1.



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брейден Пойнт, Ондржей Палат, Ян Рутта и Виктор Хедман. За «Айлендерс» голы забили Брок Нельсон и Мэтью Барзал. Для Нельсона заброшенная шайба стала 23-й за карьеру в плей-офф НХЛ, что является 10-м местом в клубной истории. Американский форвард превзошёл результат Дуэйна Саттера (22).

Первое место занимает Майк Босси (85), на втором месте располагается Брайан Троттье (64), а топ-3 замыкает Денис Потвин (56). В пятёрку лучших также входят Кларк Гиллис (47) и Бобби Найстрём (39). Брок лидирует среди действующих игроков «Айлендерс».