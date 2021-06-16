Во втором матче полуфинала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 4:2 и сравнялась в серии – 1-1.



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брейден Пойнт, Ондржей Палат, Ян Рутта и Виктор Хедман. Российский форвард Никита Кучеров за 19.03 на площадке сделал три результативные передачи, дважды бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+2».

Третья результативная передача в матче стала для Кучерова 44-й с учётом его выступления в прошлом розыгрыше Кубка Стэнли (27+17). Российский форвард занимает шестое место в истории НХЛ по количеству голевых передач за два подряд плей-офф.

При этом первые четыре места в этой номинации занимает один и тот же хоккеист — Уэйн Гретцки (60 в 1987-1988, 52 в 1984-1985, 48 в 1988-1989 и 48 в 1983-1984). Следом располагаются Даг Гилмор (47 в 1993-1994) и Марио Лемье (46 в 1991-1992). Таким образом Кучеров уступает только трём хоккеистам по голевым передачам за два подряд плей-офф НХЛ.