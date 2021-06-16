Тротц прокомментировал снятие с игры одного из лидеров своей команды Пажо
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Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц после поражения во втором матче серии третьего раунда плей-офф НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:4, 1-1) прокомментировал решение снять с игры одного из лидеров своей команды нападающего Жана-Габриэля Пажо. Канадский форвард не появлялся на льду на протяжении последних семи минут матча.
«У него были определённые проблемы со здоровьем, но он будет в порядке в остальных матчах серии. После того, как „Тампа“ забила четвёртый гол, я не хотел ещё больше рисковать им. Он должен сыграть в следующей встрече», — приводит слова Тротца журналист Эндрю Гросс.
Ранее наставник «островитян» прокомментировал гол чешского форварда «молний» Ондржея Палата, выразив разочарование судейским решением.
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