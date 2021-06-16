Кучеров и Василевский стали первой и второй звездой в полуфинальном матче с «Айлендерс»

Нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров и голкипер команды Андрей Василевский вошли в топ-3 лучших игроков по итогам второго полуфинального матча с «Нью-Йорк Айлендерс».

Первой звездой матча признан форвард Никита Кучеров, на счету которого ассистентский хет-трик. Вторую строчку занял голкипер Андрей Василевский – он отразил 24 броска из 26. Топ-3 замкнул Виктор Хедман, который забросил шайбу и отдал результативную передачу.



В текущем розыгрыше плей-офф Кучеров сыграл в 13 играх и набрал 22 очка (5+17), Василевский одержал девятую победу и вышел на первое место среди голкиперов, сравнявшись с Марком-Андре Флёри из «Вегас Голден Найтс».

Всего в нынешнем розыгрыше Василевский провёл 13 игр.

Напомним, во втором матче полуфинала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 4:2 и сравняла счёт в серии – 1-1.