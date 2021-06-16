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Нельсон: знали, что после поражения в первом матче «Тампа» выйдет с запредельным настроем

Нельсон: знали, что после поражения в первом матче «Тампа» выйдет с запредельным настроем
Георгий Горностаев
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Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Брок Нельсон поделился мнением о втором полуфинальном матче серии Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:4).

«Мы знали, что после поражения соперник выйдет на лёд с запредельным настроем.

После первого периода счет был 1:1, что неплохо, но это хоккей. Ошибки, перехваты, отскоки… Неважно, но им удалось забить пару голов и выйти вперед, а отыграться у нас не получилось», – цитирует Нельсона официальный сайт НХЛ на русском языке.

Во втором матче полуфинала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 4:2 и сравнялась в серии – 1-1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брейден Пойнт, Ондржей Палат, Ян Рутта и Виктор Хедман. За «Айлендерс» голы забили Брок Нельсон и Мэтью Барзал. Для Нельсона заброшенная шайба стала 23-й за карьеру в плей-офф НХЛ, что является 10-м местом в клубной истории. Американский форвард превзошёл результат Дуэйна Саттера (22).

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