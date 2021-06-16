Купер – о спасении Василевского в конце 2-го периода: это был важный и своевременный сейв

Главный тренер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Джон Купер после победы во втором матче серии третьего раунда плей-офф НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:2, 1-1) поделился мнением о спасении Андрея Василевского, которое голкипер сделал при счёте 2:1 за семь секунд до конца второго периода.
«Это был очень важный и своевременный сэйв. Пропускать в концовке периода было бы очень неприятно. Но в таких ситуациях нужно, чтобы вратарь выручал, и он это сделал.
Откровенно говоря, мне кажется, все сэйвы Васи были ключевыми. Но в данном случае на кону, возможно, была судьба встречи. Есть моменты, когда остаётся только вратарь, кто способен тебя выручить, и Василевский в этом случае нас именно выручил. На перерыв куда приятнее уходить с преимуществом в одну шайбу, чем при равном счете, сожалея об упущенном преимуществе», – цитирует Купера официальный сайт НХЛ на русском языке.
Видео можно посмотреть в твиттер-аккаунте Роба Тауба. Права на видео принадлежат NBCUniversal Media.
Во втором матче полуфинала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 4:2 и сравнялась в серии – 1-1.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брейден Пойнт, Ондржей Палат, Ян Рутта и Виктор Хедман. Российский форвард Никита Кучеров за 19.03 на площадке сделал три результативные передачи, дважды бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+2». Вратарь Андрей Василевский совершил 24 сейва из 26 бросков. Защитник Михаил Сергачёв за 20.33 на льду два раза бросил по воротам, его показатель полезности составил «+1».
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