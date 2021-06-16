Кучеров — о Василевском: Андрей ненавидит проигрывать, тем более два раза подряд

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров поделился мнением об игре голкипера Андрея Василевского во втором полуфинальном матче Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:2).
«Андрей ненавидит проигрывать. Тем более два раза подряд. Он два периода держал нас в игре, только в меньшинстве сделал шесть сейвов или около того. Мы надеемся на него, и он нас не подводит. Скажу даже больше, мы на него равняемся», — цитирует Кучерова официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, по итогам матча Кучеров стал первой звездой, Василевский — второй.
Во втором матче полуфинала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 4:2 и сравнялась в серии – 1-1.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брейден Пойнт, Ондржей Палат, Ян Рутта и Виктор Хедман. Российский форвард Никита Кучеров за 19.03 на площадке сделал три результативные передачи, дважды бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+2». Вратарь Андрей Василевский совершил 24 сейва из 26 бросков.
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