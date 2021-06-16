Купер: Кучеров невообразимо одарён. Что он демонстрирует на льду, он проделывает с грацией

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер после победы во втором матче серии третьего раунда плей-офф НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:2, 1-1) поделился мнением об игре нападающего Никиты Кучерова.
«Вы хотите меня спросить, хороший ли игрок Кучеров? Хороший.
Он невообразимо одарён. Невообразимо. Всё, что Кучеров демонстрирует на льду, он проделывает с такой грацией, что это вызывает бесконечное восхищение. Он способен создать момент буквально из воздуха. С таким видением площадки кажется, что ему всё дается без какого-либо усилия или напряжения. Но при этом мы знаем, как он пашет на тренировках и какая работа за этим стоит… Нам всем просто повезло, что мы имеем возможность наблюдать за плодами его таланта», — цитирует Купера официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, во втором полуфинальном матче Кубка Стэнли Кучеров оформил ассистентский хет-трик.
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