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Кучеров прокомментировал результативные передачи во втором полуфинале с «Айлендерс»

Кучеров прокомментировал результативные передачи во втором полуфинале с «Айлендерс»
Георгий Горностаев
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Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров прокомментировал свои результативные передачи во втором полуфинальном матче Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:2).

«В какой момент я увидел Пойнта? Да я даже не могу сказать. Просто почувствовал, что он будет там. Как говорится, я подумал, что подумал бы он в этой ситуации. И отдал пас туда, где он должен был находиться. Брейден классно всё сделал, отличная работа.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Гол Палата? Там уже не было возможности на скорости выйти к воротам — защитник перекрывал этот путь. Поэтому я подержал шайбу и отдал её Палату. А он уже довершил дело», — цитирует Кучерова официальный сайт НХЛ на русском языке.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Напомним, во втором полуфинальном матче с «Айлендерс» Кучеров оформил ассистентский хет-трик и стал первой звездой по итогам встречи.

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