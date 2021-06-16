Кучеров прокомментировал результативные передачи во втором полуфинале с «Айлендерс»

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров прокомментировал свои результативные передачи во втором полуфинальном матче Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:2).

«В какой момент я увидел Пойнта? Да я даже не могу сказать. Просто почувствовал, что он будет там. Как говорится, я подумал, что подумал бы он в этой ситуации. И отдал пас туда, где он должен был находиться. Брейден классно всё сделал, отличная работа.

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Гол Палата? Там уже не было возможности на скорости выйти к воротам — защитник перекрывал этот путь. Поэтому я подержал шайбу и отдал её Палату. А он уже довершил дело», — цитирует Кучерова официальный сайт НХЛ на русском языке.

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Напомним, во втором полуфинальном матче с «Айлендерс» Кучеров оформил ассистентский хет-трик и стал первой звездой по итогам встречи.