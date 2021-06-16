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Нападающий «Монреаля» назвал ключевой фактор во втором полуфинальном матче с «Вегасом»

Нападающий «Монреаля» назвал ключевой фактор во втором полуфинальном матче с «Вегасом»
Георгий Горностаев
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Нападающий «Монреаль Канадиенс» Тайлер Тоффоли поделился ожиданиями от второго матча полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (0-1).

«Когда ведёшь в счете, это значительно облегчает игру. Лидировать по ходу матча очень важно, особенно в гостевых встречах. Так что я думаю, что именно этот фактор будет одним из ключевых в завтрашнем матче.

Мы должны снова хорошо начать игру и воспользоваться своими возможностями», – цитирует Тоффоли официальный сайт Национальной хоккейной лиги на русском языке.

В первом полуфинальном матче Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс» дома обыграл «Монреаль Канадиенс» со счётом 4:1 и повёл в серии плей-офф 1-0.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ши Теодор, Алек Мартинес, Маттиас Янмарк и Ник Холден. За «Канадиенс» единственный гол забил Коул Кофилд.

Следующая встреча команд состоится 17 июня в 4:00 мск.

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