Лучший бомбардир «Спартака» Йори Лехтеря продлил контракт с красно-белыми

Лучший бомбардир прошлого сезона в составе «Спартака» Йори Лехтеря продлил контракт с клубом, сообщает официальный сайт красно-белых. Соглашение с хоккеистом рассчитано на один год.



Сезон-2020/2021 был для финна первым в «Спартаке». В Континентальной хоккейной лиге Лехтеря провёл 41 матч в регулярном чемпионате и набрал 44 очка: забросил девять шайб и отдал 35 результативных передач. В плей-офф нападающий отдал две передачи в четырёх играх.



По итогам регулярного чемпионата «Спартак» занял восьмое место в таблице Западной конференции и вышел в плей-офф, где в первом раунде уступил московскому ЦСКА в четырёх матчах.