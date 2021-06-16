Лучший бомбардир «Спартака» Йори Лехтеря продлил контракт с красно-белыми
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Лучший бомбардир прошлого сезона в составе «Спартака» Йори Лехтеря продлил контракт с клубом, сообщает официальный сайт красно-белых. Соглашение с хоккеистом рассчитано на один год.
Сезон-2020/2021 был для финна первым в «Спартаке». В Континентальной хоккейной лиге Лехтеря провёл 41 матч в регулярном чемпионате и набрал 44 очка: забросил девять шайб и отдал 35 результативных передач. В плей-офф нападающий отдал две передачи в четырёх играх.
По итогам регулярного чемпионата «Спартак» занял восьмое место в таблице Западной конференции и вышел в плей-офф, где в первом раунде уступил московскому ЦСКА в четырёх матчах.
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