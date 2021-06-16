Беляев: Лехтеря — настоящий боец. Он очень полезен практически во всех игровых ситуациях

Спортивный директор «Спартака» Роман Беляев прокомментировал продление контракта с форвардом Йори Лехтеря.



«В минувшем сезоне уже с первых же матчей Йори Лехтея стал лидером «Спартака». Это не только очень умный, креативный хоккеист, но и прекрасный партнёр по команде, который никогда не остаётся равнодушным к тому, что происходит на площадке. Это, как принято говорить, настоящий боец. Лехтеря очень полезен практически во всех игровых ситуациях, включая действия в большинстве и в меньшинстве.



В прошлом сезоне травма помешала финскому нападающему набрать ещё больше очков, хотя и 46 очков в 45 матчах – очень солидный показатель. Сейчас все проблемы давно позади, и мы очень рассчитываем на Йори в наступающем сезоне как на одного из лидеров команды. И в большой степени как на одного из ключевых игроков атакующей линии, вокруг которого будет строиться игра «Спартака», – цитирует Беляева официальный сайт красно-белых.

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