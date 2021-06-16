Вайсфельд: сейчас Самонов должен выдерживать конкуренцию с ведущими вратарями Европы

Известный хоккейный функционер и комментатор Леонид Вайсфельд высказал мнение об уходе из СКА вратаря Магнуса Хелльберга и о подписании контракта со шведским голкипером Ларсом Юханссоном.

«Вратарская бригада СКА претерпела серьёзные изменения — Хелльберга обменяли в «Сочи» и подписали Юханссона. Хелльберг, в принципе, неплохо играл в прошлом сезоне, но, видимо, к вратарям-иностранцам предъявляются более высокие требования и руководство СКА считает, что Юханссон — это как раз тот человек, который этим требованиям отвечает. Что касается Самонова, он сейчас находится в таком статусе, что должен выдерживать конкуренцию с ведущими вратарями Европы как минимум. Поэтому в этой конкурентной борьбе с Юханссоном будет интересно посмотреть, как себя проявит Самонов. Если он переиграет шведа, тогда мы можем понимать, что мы действительно получили первого вратаря сборной страны.

Что касается легионерских позиций, с одной стороны, СКА, имея очень сильного голкипера Самонова, подписывает ещё одного вратаря, возможно, такого же уровня, но занимает легионерскую позицию. Если у них нет необходимости закрывать другие позиции полевых игроков иностранцами, то это вполне логичный шаг», — сказал Вайсфельд «Чемпионату».