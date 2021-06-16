Ан. Емелин: обмен СКА и «Витязя» пойдёт на пользу не только обоим клубам, но и игрокам

Экс-тренер нескольких клубов КХЛ Анатолий Емелин считает, что произведённый обмен игроками между СКА и «Витязем» пойдёт на пользу всем его участникам.
«Когда происходит обмен между клубами, то представители двух сторон видят в нём положительные моменты. Уверен, что нынешний обмен пойдёт на пользу не только клубам, но и самим игрокам. «Витязь» нуждается в хоккеистах, которые могут стать лидерами команды, повести её за собой. Игроки, перешедшие в подмосковный клуб, смогут перезагрузить свою карьеру, заявить о себе и доказать свой высокий потенциал.
Если говорить о СКА, то перспективные ребята из «Витязя» переходят в очень сильную систему. В Санкт-Петербурге отличная инфраструктура, опытные специалисты. Для молодых ребят в городе на Неве созданы идеальные условия для их роста. Лишь бы кого в систему СКА не приглашают, только перспективные игроки получают шанс проявить себя. В СКА доверяют молодым, посмотрите, сколько перспективных ребят играло за армейский клуб в прошлом сезоне! Вообще, мне импонирует система СКА, где думают о будущем не только клуба, но и всего российского хоккея. Прошлогоднее пятилетнее подписание контракта с Мичковым это как раз и подтверждает», — сказал Емелин «Чемпионату».
- 16 июня 2021
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