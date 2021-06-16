Рик Нэш стал директором по развитию игроков «Коламбуса»

Рик Нэш назначен директором по развитию игроков «Коламбус Блю Джекетс», сообщает официальный сайт клуба.
С 2019 года экс-игрок работал помощником генерального менеджера команды.
Также сообщается, что Юсеф Бумедьенн был назначен директором по скаутингу, Дерек Дорсетт и Марк Летестю стали тренерами по развитию.
Кроме того, Брэд Тиссен заменил Джима Корси на посту тренера по развитию вратарей. Нельсон Айотте завершил карьеру после пяти сезонов в клубе.
Нэш ранее выступал в НХЛ за «Коламбус», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Бостон Брюинз». Всего в лиге канадец сыграл 1060 матчей и набрал 805 (437+368) очков.
Бумедьенн играл в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталз», «Тампу-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Джерси Дэвилз». Всего он провёл 47 матчей в лиге и набрал 16 (4+12) очков. В его активе также 34 матча и девять передач в КХЛ за минское «Динамо» и «Слован».
Дорсетт выступал за «Коламбус», «Рейнджерс» и «Ванкувер Кэнакс». Всего он провёл 515 матчей в НХЛ и набрал 127 (51+76) очков.
В активе Летестю 567 матчей и 210 (93+117) очков за «Питтсбург Пингвинз», «Коламбус», «Эдмонтон Ойлерз» и «Виннипег Джетс».
Тиссен ранее играл в НХЛ за «Питтсбург». Экс-голкипер провёл всего пять матчей в лиге.
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